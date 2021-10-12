МВФ замял скандал вокруг Георгиевой

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) выразил полное доверие директору-распорядителю этой организации Кристалине Георгиевой.

Как подчеркивается в распространенном в понедельник заявлении фонда, совет в ходе проведенного разбирательства пришел к выводу об отсутствии убедительных свидетельств нарушений со стороны Георгиевой при составлении доклада Doing Business, передает ТАСС.

Упомянутое разбирательство началось в связи с публикацией в сентябре аудиторского отчета американской компании WilmerHale, посвященного докладу Всемирного банка (ВБ) Doing Business за 2018 год. Отчет WilmerHale содержит критику в адрес Георгиевой, которая в 2018 году занимала пост исполнительного директора ВБ. Совет должен был решить, может ли Георгиева сохранить пост директора-распорядителя МВФ на фоне скандала вокруг выводов WilmerHale.

«Исполнительный совет счел, что информация, представленная [ему] в ходе обзора, не представляет собой убедительное доказательство того, что директор-распорядитель играла ненадлежащую роль применительно к докладу Doing Business <...>. Рассмотрев все представленные доказательства, исполнительный совет подтверждает свое полное доверие руководству директора-распорядителя и ее способности продолжать эффективно выполнять свои обязанности. Совет верит в приверженность директора-распорядителя поддержанию высочайших стандартов управления и профессиональной этики МВФ», - говорится в сообщении.

Исполнительный совет также заявил о намерении провести заседание «для рассмотрения возможных дополнительных шагов» для обеспечения беспристрастности работы МВФ.

В пресс-релизе отмечается, что всего в рамках расследования состоялось восемь заседаний, члены совета провели отдельные встречи как с Георгиевой, так и с представителями WilmerHale.

Авторы опубликованного в сентябре отчета WilmerHale пришли к выводу, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business. Показатели Китая, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в нем были завышены, а Азербайджана - занижены. В ежегодных докладах Doing Business оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах. Из отчета следует, что в случае с Китаем данные были изменены в том числе под давлением со стороны Джим Ён Кима, который в то время являлся президентом ВБ, а также под влиянием Георгиевой. Глава МВФ обвинения в свой адрес отвергает.

Пост руководителя МВФ Георгиева заняла осенью 2019 года.

По сведениям агентства Рейтер, Франция и другие европейские страны ранее выступили за то, чтобы Георгиева осталась на своем посту, рассчитывая, что Исполнительный совет МВФ вынесет решение до начала ежегодной осенней сессии руководящих органов фонда и ВБ, которая стартовала в понедельник. В свою очередь США и Япония - два крупнейших акционера фонда - настаивали на более тщательной проверке. Главу МВФ традиционно выбирают европейские страны, а вашингтонская администрация выдвигает кандидатуру на пост президента ВБ.

Ранее в понедельник агентство Блумберг сообщило, что американская сторона заявила совету, что не намерена добиваться отставки Георгиевой с поста главы МВФ.

Как информировала пресс-служба американского Минфина, 11 октября также состоялся телефонный разговор министра финансов США Джанет Йеллен и Георгиевой. В ходе беседы Йеллен отметила, что в отчете WilmerHale были подняты серьезные вопросы и в целях поддержания доверия к МВФ и ВБ было крайне важно провести тщательный обзор содержащихся в документе утверждений.

«Она отметила, что мнение Минфина совпадает с позицией других членов совета о том, что при отсутствии дополнительных прямых доказательств касательно роли директора-распорядителя нет оснований для смены руководства МВФ. Министр также заявила, что Минфин будет пристально следить за дальнейшим развитием событий и оценивать любые новые факты и выводы», - сказано в пресс-релизе по итогам разговора. В сообщении отмечается, что Вашингтон согласен с необходимостью превентивных шагов, направленных на укрепление доверия к МВФ и обеспечение надежности данных в организации.

В сентябре ВБ сообщил о решении отказаться от практики подготовки ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при их составлении.

В 2019 году Россия в этом рейтинге поднялась на три позиции и заняла 28-е место. При этом, как рассказал в октябре 2019 года ТАСС исполнительный директор банка Роман Маршавин, место РФ в рейтинге Doing Business потенциально выше 28-го, так как ВБ учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, банк эту инициативу изучал.