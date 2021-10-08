Исполнительный совет МВФ изучит вопрос о том, сохранит ли Георгиева свой пост

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) соберется в пятницу, чтобы рассмотреть вопрос о том, сможет ли сохранить директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева свой пост на фоне скандала вокруг аудиторского отчета американской компании WilmerHale, посвященного докладу Всемирного банка (ВБ) Doing Business за 2018 год.

Об этом сообщила в четверг газета «Политико» со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.

Опубликованный в сентябре отчет содержит критику в адрес находившейся в 2018 году на должности исполнительного директора ВБ Кристалины Георгиевой.

Издание также цитирует представителя Минфина США, которую спросили, хочет ли вашингтонская администрация отставки главы МВФ. «В настоящее время Исполнительный совет МВФ проводит расследование, и Минфин настаивает на тщательном и честном изложении всех фактов, - отметила Александра Ламанн из американского финансового ведомства. - Наша главная обязанность - поддерживать целостность международных финансовых институтов».

Как отмечает информационный портал «Аксиос», администрация США «публично держится на расстоянии» от Георгиевой в преддверии пятничной встречи Исполнительного совета. По мнению портала, отставка директора-распорядителя станет «еще одной политической головной болью» для президента США Джо Байдена и ослабит организацию.

На этой неделе Георгиева провела с членами совета встречу, которая продлилась несколько часов, и заявила, по данным агентства Рейтер, что WilmerHale превратно истолковала ее действия на посту исполнительного директора ВБ в своем аудиторском отчете. Она отметила, что некоторые ее слова были вырваны из контекста и аудиторы, с которыми также встречались члены совета, не дали ей возможность проверить точность зафиксированных высказываний. Георгиева также отвергла вывод аудиторов о том, что она и другие сотрудники ВБ высокого ранга оказывали давление на работников с целью изменения данных в пользу Китая.

В свою очередь адвокат директора-распорядителя Лэнни Брейер опубликовал письмо, в котором подчеркнул, что WilmerHale нарушила правила ВБ, не уведомив Георгиеву о том, что она не является стороной, в отношении которой проводилось само разбирательство. Аудиторы также не дали ей возможность проверить точность зафиксированных высказываний. Брейер, который ранее работал в Минюсте США и защищал экс-президента Билла Клинтона по делу об импичменте, попросил членов совета учесть «фундаментальные процедурные и существенные ошибки» в аудиторском отчете.

По данным Рейтер, Исполнительный совет фонда хочет завершить процесс рассмотрения обвинений юристов в адрес Георгиевой до ежегодной осенней сессии руководящих органов МВФ и ВБ, которая начнется уже на следующей неделе. Американские СМИ подчеркивают, что члены совета вряд ли будут настаивать на отставке главы фонда в преддверии осенней сессии.

В опубликованном в сентябре аудиторском докладе говорится, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business, в частности, показатели Китая, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в нем были завышены, а Азербайджана занижены. В докладах Doing Business ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах.

Из отчета следует, что в случае с Китаем данные были изменены в том числе под давлением со стороны Джим Ён Кима, который в то время являлся президентом ВБ, а также под влиянием Георгиевой.

В сентябре ВБ сообщил, что принял решение отказаться от практики дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении их в недавнем прошлом.