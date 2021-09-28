Сенаторы США призывают привлечь к ответственности главу МВФ из-за аудиторского отчета ВБ

Комитет Сената США по международным отношениям в понедельник направил письмо американскому президенту Джо Байдену с требованием привлечь к ответственности директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву из-за аудиторского отчета Всемирного банка.

Ее обвиняют в допущении различных нарушений при составлении рейтинга Doing Business, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

«Учитывая, насколько важно, чтобы эти данные были и считались безукоризненными, эти обвинения глубоко тревожны, - цитирует пресс-служба письмо сенаторов. - На первый взгляд трудно переоценить серьезность обвинений в том, что госпожа Георгиева поставит под угрозу целостность как данных, так и банка, чтобы угодить китайскому правительству. Влияние, которое эти обвинения могут оказать на силу и репутацию наших международных финансовых институтов и Бреттон-Вудской системы, все еще не установлено, однако, несомненно, оно не будет хорошим».

Сенаторы отметили, что Георгиева не предоставила им никаких свидетельств в противовес доказательствам независимого аудита. Они призвали президента добиться того, чтобы Минфин США разобрался с ситуацией и привлек к ответственности виновных, сообщает пресс-служба.

16 сентября Всемирный банк опубликовал аудиторский отчет, в котором критике подвергаются действия Георгиевой по подготовке Doing Business в 2018 году, когда она занимала пост исполнительного директора ВБ. В опубликованном докладе говорится, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business, в частности, показатели Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ в нем были завышены, а Азербайджана - занижены. В этих докладах ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира.

Из отчета следует, что в случае с Китаем данные были изменены, в частности, под давлением со стороны Джим Ён Кима, который в то время был президентом ВБ, а также под влиянием Георгиевой. Директор-распорядитель МВФ в тот же день заявила, что в корне не согласна с выводами о своих действиях, представленными в отчете юристов. Она рассказала, что обсудила опубликованные результаты расследования с Исполнительным советом МВФ.

Всемирный банк 16 сентября сообщил, что принял решение отказаться от практики дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении данных отчетов в недавнем прошлом.