Десятки тысяч поляков вышли на митинги против потенциального выхода Польши из ЕС

Десятки тысяч поляков на призыв оппозиции вышли на митинги против потенциального выхода Польши из Евросоюза.

Только в Варшаве количество людей могло достигать 100 тыс. протестующих, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet и RMF FM.

Демонстрации стали реакцией на решение Конституционного суда Польши о том, что Конституция страны имеет для Варшавы больший вес, чем законодательство ЕС.

Акции с лозунгом "Мы остаемся в ЕС" прошли в 160 городах. Самая многочисленная демонстрация собралась на Замковой площади в Варшаве. Спикер мэрии сообщила, что людей - от 80 до 100 тысяч. Со сцены выступали оппозиционные политики, общественные деятели и ветераны Варшавского восстания. Параллельно националистические движения организовали контрдемонстрацию и пытались заглушить выступления спикеров.

"Мы защищаем Конституцию, защищаем Республику Польша от узурпаторов", - заявил на митинге лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск. Он отметил, что выход из ЕС будет означать возможность безнаказанно нарушать права граждан и демократические принципы.

Экс-президент Лех Валенса в своей речи заявил, что "ни один враг никогда так не разделял нацию, как эта власть".

С Замковой площади часть людей двинулась к штаб-квартире правящей партии "Право и справедливость". Произошло несколько конфликтов с полицией, одного участника акции задержали.

Многотысячные акции прошли также в Гданьске, Кракове, Вроцлаве.

RMF FM сообщает, что небольшие митинги собрались также в нескольких городах США с большой польской диаспорой - у дипломатических представительств страны.

Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране.

Суд вынес решение по заявлению премьера Матеуша Моравецкого. Впервые в истории ЕС лидер государства-члена поставил под сомнение договоры ЕС в Конституционном суде.

В Еврокомиссии заявили, что решение вызывает серьезные опасения относительно верховенства права ЕС и авторитета Суда Европейского Союза, и пообещали рассмотреть ответные шаги.