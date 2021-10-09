Глава ПАСЕ призвал урегулировать ситуацию на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс указал на необходимость комплексным образом урегулировать ситуацию с мигрантами, возникшую на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью.

Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы ПАСЕ, посвященном выступлениям главы организации в ходе его трехдневного визита в Польшу, передает ТАСС.

В частности Дамс, указав на "критическую ситуацию на границе Польши с Беларусью, <...> осудил происходящее и призвал к срочному урегулированию на основе целостного и комплексного подхода, расширения регионального и европейского сотрудничества". При этом он подчеркнул, что все это должно быть сделано "при полном соблюдении прав человека и гуманитарных принципов, а также прав беженцев, в частности права на предоставление убежища". Также глава ПАСЕ считает необходимым "содействовать региональному и европейскому сотрудничеству в качестве ответа на гибридные конфликты".