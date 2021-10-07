Европарламент призвал согласовать стратегию санкций против режима Лукашенко

Европарламент (ЕП) считает необходимым, чтобы ЕС выработал стратегический подход к осуществлению санкций против белорусских властей.

Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

В документе депутаты "настоятельно призывают Европейский Совет согласовать на своем следующем саммите 21-22 октября 2021 года всеобъемлющую и стратегическую политику санкций против белорусского режима". По их мнению, такая стратегия должна "предусматривать переход к более решительному подходу к санкциям, учитывая системный характер репрессий и нарушений прав человека в Беларуси", передает ТАСС.

В Европарламенте предлагают "включить в пакет экономических санкций дополнительные сектора, такие, например, как металлургический, деревообрабатывающий и химический". Как считают в ЕП, санкции должны затронуть "все оставшиеся неохваченными государственные банки и ключевые компании, такие как "Беларуськалий" и "Белтелеком".

С текстом проекта резолюции можно ознакомиться здесь