Последнее обновление: 07.10.2021 17:43

Европарламент призвал согласовать стратегию санкций против режима Лукашенко

Европарламент (ЕП) считает необходимым, чтобы ЕС выработал стратегический подход к осуществлению санкций против белорусских властей.

Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

В документе депутаты "настоятельно призывают Европейский Совет согласовать на своем следующем саммите 21-22 октября 2021 года всеобъемлющую и стратегическую политику санкций против белорусского режима". По их мнению, такая стратегия должна "предусматривать переход к более решительному подходу к санкциям, учитывая системный характер репрессий и нарушений прав человека в Беларуси", передает ТАСС.

В Европарламенте предлагают "включить в пакет экономических санкций дополнительные сектора, такие, например, как металлургический, деревообрабатывающий и химический". Как считают в ЕП, санкции должны затронуть "все оставшиеся неохваченными государственные банки и ключевые компании, такие как "Беларуськалий" и "Белтелеком".

С текстом проекта резолюции можно ознакомиться здесь



<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование