BMW повысит цены на автомобили в РФ на 2,1%

Автоконцерн BMW объявил о повышении рекомендованных розничных цен на автомобили в РФ в среднем на 2,1%, сообщила пресс-служба компании.

Изменение цен коснется автомобилей, произведенных с 1 ноября 2021 г.

«Повышение рекомендованных цен затронет автомобили производства с 1 ноября 2021 г. и в среднем составит 2,1%», - говорится в сообщении.

имость моделей BMW X4, BMW Х5, BMW Х6 и BMW Х7, а также отдельных модификаций BMW 3 серии и BMW X3 повышается с 1 декабря текущего года. Новые рекомендованные розничные цены на большинство модификаций BMW X3 будут действовать для автомобилей производства с 1 января 2022 г.

Вместе с изменением цен возобновлено предложение некоторых опций и исполнений, которые ранее были недоступны.