Johnson&Johnson подала официальную заявку на бустерную дозу

Фармацевтическая компания Johnson&Johnson подала заявку американскому регулятору с просьбой разрешить применение дополнительной дозы вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте компании, сообщает Укринформ.

«Компания Johnson&Johnson объявляет, что подала документы в Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) относительно применения дополнительного прививки вакциной собственного производства от COVID-19 лицами старше 18 лет», - отмечается в заявлении.

В компании сообщили, что предоставили регулятору материалы исследований, которые свидетельствуют, что введение дополнительной дозы через 56 дней после основной прививки обеспечивает 94% защиты от симптоматического COVID-19. Полный эффект достигается через 14 дней после ревакцинации.

Кроме того, введение дополнительной дозы через полгода существенно увеличивает уровень антител, подчеркивают в компании. Так, через неделю их становится девять раз больше, а через четыре недели - в 12 раз. К тому же, по данным исследований, повторная вакцина «обычно хорошо переносилась» пациентами.

Как сообщал Укринформ, в прошлом месяце американские регуляторы официально одобрили разрешение на применение третьей дозы вакцины производства Pfizer/BioNTech для повышения иммунитета.

Бустерная доза должна применяться через шесть месяцев после второй прививки. Ее рекомендуют в первую очередь людям старше 65 лет, а также более молодым лицам с высоким риском тяжелого течения болезни и тем, кто по работе контактирует с инфицированными.