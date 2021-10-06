В Европарламенте Лукашенко грозят трибуналом

Во вторник, 5 октября, на пленарном заседании в Страсбурге евродепутаты посвятили почти полтора часа дебатам "О ситуации в Беларуси после одного года протестов и их насильственного подавления".

"Через год после фальсифицированных выборов обстановка в Беларуси остается плачевной. Режим Лукашенко продолжает систематические попытки заглушить все сохранившиеся независимые голоса в стране - независимую прессу, правозащитников и гражданское общество", - так открыла дебаты еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. В Беларуси насчитывается уже более 700 политзаключенных, и это число только растет, напомнила она, сообщает подробности DW.

"Мы все знаем, какие преступления против народа Беларуси совершает Лукашенко, за какие международные преступления он ответствен", - заявил литовец Андрюс Кубилюс, выступавший от имени Европейской народной партии (ЕНП).

Он предложил "немедленно вынести преступления Лукашенко на рассмотрение Международного уголовного суда на основании Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации. - Ред.), Монреальской конвенции (об унификации правил международных воздушных перевозок. - Ред.) и Конвенции против пыток (ООН. - Ред.)".

Эту идею поддержал ряд депутатов из других фракций. В частности, социал-демократ из Португалии Изабель Сантуш отметила, что санкции направлены лишь на изменение политического поведения, а вот за "совершенные преступления" Александр Лукашенко, по ее мнению, должен отвечать перед Международным уголовным судом (МУС).

"Мы должны инициировать судебный процесс лично против Лукашенко и предъявить ему обвинение в пытках его же граждан. Доказательства для этого имеются", - добавил евродепутат от "зеленых" Сергей Лагодинский из Германии.

"Необходимы серьезные дебаты в Совете Безопасности ООН и, наконец, необходимо расследование Международного уголовного суда", - поддержал коллег польский депутат из фракции Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР) Витольд Ващиковский.

Во время дебатов в Страсбурге противников преследования Лукашенко международным судом среди евродепутатов не нашлось, а тема мигрантов на границах ЕС с Беларусью оказалась самой злободневной.

Еврокомиссар Ильва Йоханссон сообщила, что в текущем году на границах между Беларусью и ЕС зарегистрированы уже более 6000 "нерегулярных" мигрантов, тогда как в прошлом - около 150.

По ее словам, эти люди - преимущественно выходцы из Ирака, Конго, Камеруна и Сирии. "Беларусь не находится ни на одном из известных путей миграции из этих стран. Беларусь не является страной, находящейся под миграционным давлением. Вообще-то, люди ищут убежища из Беларуси, а не в Беларуси", - подчеркнула Йоханссон.

Йоханссон рассказала, что прибытие мигрантов организует государственный туроператор "Центркурорт". Их селят в государственных отелях, а потом люди "в формах без опознавательных знаков" везут мигрантов в микроавтобусах к границам Латвии, Литвы и Польши. Такие действия властей Беларуси Йоханссон назвала "незаконным перемещением мигрантов через границу, спонсируемым государством". Хотя, по ее словам, в последние недели число прибывающих мигрантов "резко упало".

Литовский евродепутат от либеральной политической группы "Обновить Европу" Пятрас Ауштрявичюс назвал использование мигрантов режимом Лукашенко "масштабными гибридными атаками" против Литвы, Латвии и Польши. Витольд Ващиковский поблагодарил Ильву Йоханссон "за ее попытки решить проблему и за ее поддержку польских достижений". А датчанин Петер Куфуд из правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" долго хвалил Варшаву, Вильнюс и Ригу за то, что те защищают свои границы, когда ЕС "не замечает своих обязательств".

Иную позицию заняли левые фракции. Социал-демократ из Португалии Педро Маркеш считает, что Лукашенко "полностью перешел границы человечности, используя людей как оружие". Но "это ни в коем случае не оправдывает то, как с этими мигрантами обращаются на наших границах", заявил Маркеш, напомнив о гибели нескольких мигрантов в пограничной зоне между Беларусью и Польшей.

Испанский "левый" Ману Пинеда заявил, что ему тяжело говорить о ситуации с правами человека в Беларуси, когда "на границах Польши, Латвии и Литвы царит беспорядок". Он обвинил эти три страны в грубом нарушении международного права.

Самый жаркий спор вели между собой польские депутаты из разных политических партий. Социал-демократ Роберт Бедронь считает, что Лукашенко удалось дестабилизировать восточную границу ЕС и таким образом выставить правительство в Варшаве "полезным идиотом". В качестве довода Бедронь назвал гибель мигрантов на границе. Это вызвало шквал критики у евродепутатов из правящей в Польше партии "Право и справедливость". Йоахим Брудзиньский заявил, что "полезными идиотами" принято называть представителей именно левых сил. В ответ Ващиковский призвал зал не обращать внимание на "ложь польской оппозиции". Анджей Халицкий из ЕНП призвал обоих прекратить ссориться. По его словам, кто бы ни правил в Польше или Литве, важно, чтобы граница была закрытой.

Впрочем, далеко не все депутаты говорили о границе и мигрантах. Немка Терри Райнтке (Terry Reintke) от "зеленых" отметила, что главным оружием диктаторов являются не слезоточивый газ или автоматы их силовиков, а забвение: "Такие люди, как Лукашенко, хотят, чтобы мы утратили интерес. Они хотят, чтобы по прошествии месяцев мы забыли, отвернулись и больше не смотрели на то, что происходит в Беларуси". Евродепутат напомнила об 11-летнем тюремном сроке Марии Колесниковой. "Если это безумие не остановить, ей (Колесниковой. - Ред.) будет 50 лет, когда истечет ее тюремный срок", - сказала Райнтке и пообещала, что Европарламент не забудет о Беларуси.

"Повестка дня идет вперед, но, к сожалению, для (политических. - Ред.) заключенных в Беларуси ужас остается реальным… Мы не можем отвернуться от этого", - поддержал ее румын Драгош Тудораке из группы "Обновить Европу".