Нижняя палата поддержала приостановление соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии

Нижняя палата парламента проголосовала за проект закона "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения".

Документ в одностороннем порядке освобождает власти Беларуси от обязательств исполнять соглашение с Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, в течение периода его приостановления.

Соглашение было подписано 8 января 2020 года в Брюсселе в целях определения порядка передачи и принятия лиц, находящихся на территории нашей страны и государств - членов ЕС в нарушение порядка въезда, выезда, пребывания и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ был ратифицирован Беларусью 9 апреля 2020 года и вступил в силу 1 июля 2020 года.

Отмечается, что приостановка действия соглашения «не препятствует возможности ведения Республикой Беларусь параллельно переговорного процесса по заключению двусторонних договоров или достижению договоренностей о реадмиссии лиц с отдельными государствами-членами в случае обоюдной заинтересованности».