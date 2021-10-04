Экс-глава МИД Японии Фумио Кисида стал премьер-министром страны

Фумио Кисида сменил на этом посту Ёсихидэ Сугу, который решил уйти в отставку всего через год пребывания в должности из-за резкого падения рейтингов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которое связывают с неудачной борьбой с пандемией.

На прошлой неделе 64-летний Кисида выиграл гонку за право стать следующим премьер-министром Японии, возглавив Либерально-демократическую партию. В понедельник 4 октября нижняя палата японского парламента большинством голосов утвердила его на посту премьера, сообщает BBC.

Одна из первоочередных задач нового, 100-го по счету премьер-министра - привести ЛДП к победе на всеобщих выборах, которые должны пройти в Японии до конца ноября (согласно сообщениям местных СМИ, Кисида намерен назначить их проведение на 31 октября).

Популярность партии упала из-за решения провести Олимпийские игры в Токио, против чего протестовали жители страны, поскольку в Японии наблюдался рост зараженных коронавирусом.

В прошлом году Кисида уступил Суге на выборах лидера по итогам внутрипартийного голосования. Однако после отставки Суги Кисида сумел обойти Таро Коно, экс-главу МИД и министерства обороны, которого многие считали наиболее популярным кандидатом.

Среди наиболее важных задач, встающих перед новым японским премьером - восстановление экономики (Кисида уже пообещал потратить миллиарды долларов, чтобы помочь третьей по величине экономике мира оправиться от последствий пандемии), а на международной арене - противостояние угрозам со стороны Северной Кореи.

Кроме того, Кисида предложил создать "агентство по управлению кризисными ситуациями в области здравоохранения" для борьбы с пандемией.

"Мое главное умение - прислушиваться к людям", - заявил Кисида сразу после своего избрания лидером ЛДП.

Кисида находился на посту министра иностранных дел рекордный для Японии срок - с 2012 по 2017 г. В 2016 году он организовал визит Барака Обамы в Хиросиму - первый в истории визит президента США в город, пострадавший от американской атомной бомбы.