ПАСЕ решила не стращать Лукашенко угрозой новых санкций

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не стала пугать Лукашенко угрозой новых санкций в случае обострения миграционного кризиса в принятой в четверг резолюции.

Все поправки к тексту резолюции, в которых предлагалось ввести дополнительные санкции против режима Лукашенко в случае нового обострения миграционного кризиса, были отвергнуты профильным комитетом, поэтому на голосование их не выносили, сообщает DW.

При этом многие выступающие заявляли, что текст резолюции слишком мягок по отношению к Беларуси. В частности депутат из Франции Андрэ Гаттолан (Альянс либералов и демократов за Европу) считает, что против режима Лукашенко должен быть применен новый глобальный санкционный механизм ЕС за нарушения прав человека.

"Нужно четко заявить о том, что нам не хватает инструментов для противодействия этой гибридной атаке и переходить от слов к действиям", - призвал политик.

В резолюции ПАСЕ еще раз заявила, что миграционная напряженность на границе Беларуси со странами-членами Совета Европы (СЕ) и Евросоюза создана искусственно. Такие действия официального Минска ассамблея называет "гибридной атакой" и "осуждает любое использование мигрантов, беженцев и просителей убежища в политических целях".

При этом ПАСЕ подтверждает обязательства всех государств-членов СЕ соблюдать права человека и гуманитарные принципы. "Государства-члены должны обеспечить необходимую помощь людям, нуждающимся в защите, уделяя особое внимание семьям с маленькими детьми, несовершеннолетним, находящимся без сопровождения взрослых, и людям с ограниченными возможностями", - подчеркивается в резолюции.

ПАСЕ категорически осудила практику возвращения мигрантов "в третью страну, где им не может быть гарантирована международная защита" и напомнила странам-членам СЕ о запрете на коллективную высылку иностранцев. В документе также отмечается, что напряженность у восточных границ ЕС спровоцировала новую волну антимигрантской риторики, которая "вынудила страны строить новые стены в Европе, чтобы соседствующие авторитарные режимы не могли использовать мигрантов как инструмент в своих политических целях".

Чтобы повлиять на ситуацию, ПАСЕ призвала страны-члены СЕ финансово и технически поддержать Литву, Латвию и Польшу и помочь им более эффективно защищать мигрантов и просителей политического убежища. Что касается белорусских властей, то они должны остановить практику упрощения поездок в Беларусь под предлогом туризма для граждан третьих стран, а также воздержаться от незаконных действий по отношению к нелегальным мигрантам: не отбирать у них документы и не вынуждать их силой пересекать границу Беларуси с ЕС.

В свою очередь Латвия, Литва и Польша обязаны позволить всем желающим пройти процедуру получения политического убежища и не пытаться выдворить мигрантов назад в Беларусь. ПАСЕ также настаивает на том, чтобы власти этих трех стран применяли тюремное заключение только как крайнюю меру в отношении мигрантов.