Последнее обновление: 30.09.2021 11:05

«Талибан» в Афганистане создал комиссию по регулированию цен на товары

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» создало в стране специальную комиссию по регулированию цен на товары.

Об этом заявил в среду назначенный талибами заместитель председателя временного афганского правительства мулла Абдул Салам Ханафи, передает ТАСС.

«Чтобы постепенно выходить из нынешнего кризиса, нами создана специальная комиссия по регулированию цен, прежде всего на продукты питания и медикаменты, то есть на товары первой необходимости», - приводятся его слова на странице Центрального банка Афганистана по итогам специального заседания в Кабуле.

Замглавы временного афганского кабмина также информировал о том, что национальным производителям выданы разрешения на осуществление различных финансовых операций с банками по всему миру, главным образом для закупок импортного сырья.

Помимо этого, Ханафи заверил, что в ближайшее время всем сотрудникам государственных учреждений будут полностью выплачены все задолженности по зарплате. «В пяти министерствах почти все сотрудники или большинство из них уже получили необходимые выплаты. В скором времени мы рассчитаемся по долгам с каждым работником», - указал он.



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