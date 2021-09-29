Евросоюз больше не дает гарантий интеграции Западным Балканам

Из-за внутренних противоречий ЕС больше не может гарантировать будущее членство шести балканским странам, которым ранее обещали место в евросообществе.

Речь идет о евроинтеграции Сербии, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании и Северной Македонии. Противоречия возникли вокруг декларации саммита лидеров ЕС и этих стран, который состоится 6 октября, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Евросоюзе.

По словам дипломатов, проект прошел минимум два раунда переговоров, но согласия по нему так и нет. Государства ЕС не разглашают своих позиций, но богатые страны, такие как Дания, Франция и Нидерланды, опасаются повторения ускоренного присоединения Румынии и Болгарии в 2007 году и плохо управляемой миграции восточноевропейских рабочих в Британию, что в свое время настроило многих британцев против ЕС.

Такой неопределенностью ЕС косвенно обостряет напряженность в регионе с 20-миллионным населением. Ведь граждане балканских стран мечтали о присоединении к Евросоюзу после распада Югославии и этнических войн 1990-х годов.

Тем временем войска НАТО усилили патрулирование в Косово у пограничных переходов, которые блокируются местными сербами. Их возмущение вызвал запрет на въезд в страну автомобилей с сербскими номерами.

Все авто из Сербии при въезде в Косово теперь должны использовать временные местные регистрационные данные, действительные в течение 60 дней.

НАТО и ЕС уже несколько раз выразили обеспокоенность ситуацией, призвав стороны к сдержанности и деэскалации.