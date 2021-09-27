Макей: В странах Балтии мигрантов убивают, а тела перетягивают на территорию Беларуси

Глава МИД РБ обвинил Польшу и страны Балтии в преднамеренном убийстве мигрантов гна границе с Беларусью.

"Сегодня миллионы беженцев стремятся попасть со всех направлений в сытую Европу, чтобы спастись от голода и бедствий, созданных этой же Европой и Западом в целом в тех или иных странах и регионах. Но, как оказалось, их в Европе никто не ждет. Дошло уже до того, что в соседней с Беларусью Польше, балтийских государствах беженцев не только целенаправленно избивают, а убивают, и их мертвые тела затем тайком ночью перетаскивают через границу на белорусскую территорию», - заявил Макей с трибуны ООН.

«Это уже не единичные случаи, а стало нормой поведения наших западных соседей. Это ли не верх цинизма и кощунства со стороны радетелей за права человека, относящих себя к более высокому уровню цивилизации и пытающихся учить других, как надо жить" – добавил он.