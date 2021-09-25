Последнее обновление: 25.09.2021 11:36

ООН обеспокоена пытками протестующих в Беларуси

Верховный Комиссар ООН по правам человека Мишель Башелет заявила в пятницу, что ее тревожат сообщения о “массовых и систематических пытках” протестующих в Беларуси.

Она подчеркнула, что до сих пор продолжаются полицейские рейды против групп гражданского общества и независимых СМИ, а также аресты и уголовное преследование активистов и журналистов по политическим мотивам.

Более 650 человек, включая председателя известной правозащитной группы «Весна», признаны политическими заключенные из-за уголовного преследования за выражение своей позиции.

Госпожа Бачелет отметила, что основной целью белорусских властей было подавление критики и инакомыслия по поводу правительственной политики, а не защита закона о правах человека.

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