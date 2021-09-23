Последнее обновление: 23.09.2021 16:17

КГБ Беларуси утверждает, что задержал поставщика оружия террористам

КГБ Беларуси задержал человека, который якобы занимался поставкой в страну оружия и делал схроны для террористических групп.

Новость прозвучала в эфире телеканала "Беларусь-1". Остроту сюжету добавляет пояснение, что поставщик оружия, которому удалось сделать несколько схронов, был задержан в ходе расследования уголовного дела в отношении семьи Войтеховичей, которые пытались поджечь дом белорусского депутата Олега Гайдукевича.

"Как специалист он получил подготовку по снайперскому и подрывному делу. Также обвиняемый осуществлял слежку за некоторыми представителями власти и силовиками с целью дальнейшего нападения на них", - прозвучало в эфире.

На прошлой неделе КГБ сообщил о задержании более 20 человек по подозрению в нападении на дом Гайдукевича.

"Задержаны более 20 человек - как непосредственно исполнители терактов, так и их пособники. Расследование по уголовному делу продолжается. Обвиняемые активно сотрудничают со следствием, дают признательные показания, изобличая и самих себя, и своих сообщников", - сообщил замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек.



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