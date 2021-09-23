Зеленский: Место рождения ООН оккупировано членом ее Совбеза

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН оригинально напомнил о продолжающейся российской оккупации Крыма.

«В 1945 году в Крыму состоялась Ялтинская конференция, где закладывались основы мирового порядка и было решено провести первую конференцию по созданию ООН. И Ялта и Крым восьмой год оккупированы. Как мы хотим оживить ООН, если место, где рождалась идея ООН, оккупированный постоянным членом Совета Безопасности ООН?», - поставил вопрос Зеленский.

Далее он напомнил, что генсек ООН много говорил об изменении климата и защите окружающей среды и природы на планете.

“В этом контексте Крым требует еще большего внимания ООН. Из уникальной природы сделали военную базу. Вместо флоры и фауны там — флот и солдаты, а душах крымчан противоположная проблема — не глобальное потепление, а глобальное опустошение”, - заметил Зеленский.

Во время выступления Зеленский перешел на русский язык, отметив, что “в мире больше никто не может чувствовать себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной”.

«Это может привести к обрушение инфраструктуры всех международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше и больше диктат и все меньше равноправия. Меньше реальной демократии и свободы. Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы — свободного выбора, своей судьбы для каждого человека, для народа, для страны», - заявил президент Украины и добавил.

«Все что я сказал сейчас на русском — все это слова президента РФ Владимира Путина, сказанные в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 Разве они были ложью? К сожалению, ответ Москвы мы знаем ", - резюмировал Зеленский.