Независимые депутаты потребовали от ЦИК отменить итоги выборов в России

Ассоциация независимых муниципальных и региональных депутатов разместила во вторник, 21 сентября, петицию к Центризбиркому и его главе Элле Памфиловой с требованием признать выборы всех уровней в Российской Федерации 17-19 сентября 2021 года несостоявшимися.

Обращение опубликовано на портале Change.org и на сайте ассоциации, передает DW.

"К участию в выборах под надуманными и не правосудными предлогами не были допущены самые яркие оппозиционные политики", - говорится в обращении. По мнению его авторов, прошедшие выборы в очередной раз стали максимально неконкурентными, значительные группы граждан были лишены возможности избрать своего представителя во власти.

Проведение многодневного голосования привело к росту возможностей для массовых фальсификаций, считают авторы документа и указывают на то, что права независимых наблюдателей подвергались постоянным незаконным ограничениям, в их адрес поступали угрозы, на них совершались нападения.

Отмечается и то, что отключение прямой публичной видеотрансляции с избирательных участков сделало процесс голосования максимально закрытым и отбросило всю избирательную систему на десятилетие назад. Также говорится о многочисленных случаях фальсификаций при проведении надомного голосования и о ряде других нарушений.

"Мы, граждане Российской Федерации, муниципальные депутаты, депутаты разных уровней и независимые наблюдатели, требуем от Вас, Элла Александровна, остановить беззаконие и вернуться при принятии своих решений в правовое поле современной демократии", - говорится в обращении.

Петицию, в том числе, подписали член президиума Ассоциации независимых депутатов Юлия Галямина, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, московские муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев, Антон Алифанов, Евгения Гершберг и другие.