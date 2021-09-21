В Судане предпринята неудачная попытка госпереворота

Неудачная попытка государственного переворота совершена в Судане, сообщил во вторник телеканал Al Arabiya.

По данным его источников, путч провалился, “армия и регулярные войска держат ситуацию под контролем”. Сообщается также, что на улицах Хартума появились танки, военнослужащие на непродолжительное время перекрывали все мосты через реку Нил.

Командование ВС и руководящий страной Суверенный совет призывали народ по гостелевидению “встать на защиту страны и защитить переходный период”. Между тем отмечается, что правительство и члены совета работают в обычном режиме, сообщает УНН.

По предварительной информации Al Arabiya, за попыткой переворота стоит группа функционеров и сторонников режима экс-президента Омара аль-Башира, задержано несколько офицеров бронетанковых войск. Путчисты, в частности, пытались захватить здание госрадиостанции, однако не смогли сделать это.