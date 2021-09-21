Турция присоединилась к странам, не признающим выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму

Турция не признает проведенные в Крыму выборы в Государственную думу России, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Турции.

“Прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции”, — говорится в заявлении министерства.

В МИД напомнили, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и считает незаконным аннексию Крыма, передает УНН.

20 сентября Евросоюз заявил, что не признает выборы в Государственную думу РФ на территории аннексированного Крыма и считает, что голосование жителей ОРДЛО на этих выборах противоречит минским соглашениям.