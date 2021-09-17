Саудовская Аравия запускает реформу образования в целях внедрения глобальных ценностей

Саудовская Аравия объявила о запуске реформы всей системы образования в королевстве, масштабная программа, о которой объявил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, нацелена на обучение ценностям глобального гражданства и адаптации королевства к меняющемуся миру.

Программа развития человеческого потенциала является частью амбициозной программы реформ всех отраслей королевства «Видение-2030», которая направлена на изменение в том числе образа жизни людей, доступа к медицинскому обслуживанию и взаимодействия с властями, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «National».

По словам наследного принца, программа, предусматривающая реформирование всей системы, начиная с дошкольного и заканчивая высшим образованием, даст саудовцам необходимые в условиях глобальной конкуренции XXI века навыки, «включая творческое мышление, способность анализировать данные, технические, эмоциональные и социальные навыки».

«Программа была разработана для удовлетворения потребностей и чаяний всех слоев общества. Ее цель состоит в подготовке граждан к будущему, поскольку это способствует построению прочной экономики, основанной на навыках, знаниях и человеческом капитале».

В партнерстве с частным и некоммерческим секторами королевство стремится достичь ряда конкретных показателей в ближайшие годы, в частности увеличить наполняемость детских садов с нынешних 23% до 90%, а также добиться включения к 2030 году двух саудовских университетов в мировой рейтинг 100 лучших вузов. Всего реформа образования предусматривает реализацию 89 инициатив в рамках достижения 16 стратегических целей, включенных в «Видение-2030».

Королевство, отмечает издание, нацелено на то, чтобы привить у подданных страны «страсть к знаниям, гордость за свои ценности, лидерство, конкуренцию на местном и глобальном уровне, а также стремление к постоянному развитию навыков и способностей».