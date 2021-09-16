МИД РБ объяснил поправки в порядок безвизового въезда в Республику Беларусь

МИД Беларуси растолковал принятые накануне указом №345 от 14 сентября 2021 года изменения в безвизовый порядок въезда и выезда иностранных граждан».

В частности, как сообщалось, действие безвизового порядка въезда в Республику Беларусь на срок не более тридцати суток и выезда из Республики Беларусь распространено помимо Национального аэропорта «Минск» на пункты пропуска Аэропорт Брест, Аэропорт Витебск, Аэропорт Гомель, Аэропорт Гродно, Аэропорт Могилев.

Указом уточнен перечень государств, в отношении граждан которых установлен безвизовый порядок въезда и выезда.

«С учетом того, что на сегодняшний день взаимные безвизовые поездки граждан Беларуси и Китая регламентируются Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном безвизовом режиме от 10 июня 2018 г. с еще более преференциальным режимом, а граждан Беларуси и Албании – Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Советом Министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований от 27 декабря 2019 г., Албания и Китай исключены из указанного Перечня», - говорится в комментарии МИД.

Безвизовый въезд граждан Китая и Албании в Беларусь, как и ранее, осуществляется на основании двусторонних соглашений через все открытые для международного пассажирского сообщения пункты пропуска.

Из перечня государств исключены Соединенные Штаты Америки. При этом, МИД не уточняет, по какой причине.

Безвизовый порядок въезда и выезда расширен на граждан Египта, Иордании, Ирана, Пакистана, ЮАР при условии «наличия в действительном документе для выезда за границу действительной многократной визы государств – членов Европейского союза или государств – участников Шенгенской зоны с отметкой о въезде на территорию государства – члена Европейского союза или государства – участника Шенгенской зоны, а также авиабилетов с подтверждением в них даты вылета из Национального аэропорта Минск, аэропортов Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев», отмечается в комментарии.

Поправки в безвизовый порядок въезда вступают в силу с 17 октября 2021 года.