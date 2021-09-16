Страны ОДКБ примут дополнительные меры для безопасности на таджикско-афганской границе

Страны ОДКБ примут дополнительные меры для обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе.

Об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, передает БелТА.

По его словам, ОДКБ внимательно отслеживает ситуацию на таджикско-афганской границе.

"При этом приоритет в своей деятельности мы по-прежнему отдаем политико-дипломатическим средствам. Президенты договорились приложить дополнительные усилия для развития сотрудничества в противодействии исходящим с территории Афганистана вызовам и угрозам", - заявил Станислав Зась.

На саммите были проработаны практические коллективные меры для обеспечения безопасности в Таджикистане в случае обострения ситуации на границе. С этой же целью осенью на таджикско-афганской границе пройдет серия масштабных учений ОДКБ: сил и средств разведки "Поиск", сил и средств материального обеспечения "Эшелон", "Взаимодействие" с коллективными силами оперативного реагирования и тактико-специальное учение "Кобальт".

"Все они пройдут по единому замыслу", - отметил генеральный секретарь ОДКБ.

Кроме того, главы государств договорились ускорить работу по принятию целевой межгосударственной программы по укреплению границы с Афганистаном. В этой работе есть определенные сложности, ведь значительная часть границы проходит в труднодоступной высокогорной местности.