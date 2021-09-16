Италия первой в Европе хочет расширить требование ковид-сертификата на все профессии

Италия планирует расширить требование ковид-сертификата, так называемого "зеленого сертификата", на все рабочие места, независимо от профессии. Это станет первым подобным прецедентом в Европе.

Одобрение такого требования правительством Марио Драги ожидается в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

С 15 октября госслужащим, работникам компаний, фабрик, профессиональных студий и т.п., независимо от формы собственности, будет разрешено приходить на работу исключительно при наличии "зеленого сертификата".

Главной целью такого жесткого шага называют достижение в начале осени максимально возможных показателей вакцинации, чтобы этой осенью и зимой эпидемия не создавала чрезвычайных проблем.

Этому предшествовали недели переговоров с политсилами и представителями бизнеса. Позиция премьер-министра Марио Драги осталась непоколебимой несмотря на давление всех недовольных такими намерениями. Премьер настаивает также, что за регулярное тестирование невакцинированных должны платить те, кто принципиально отказывается от вакцины, а не налогоплательщики.

На входе в офисы или предприятия должен будет дежурить специальный работник и проверять сертификат у всех, кто заходит - так, как это уже происходит в учебных заведениях.

Работников, которые выйдут без ковид-пропуска, планируют жестко штрафовать, но не увольнять: на суммы от 400 до 1000 евро, и еще больше - в случае обнаружения подделки документа.

После пяти дней неоправданного отсутствия на рабочем месте, которым будут считать неявку из-за отсутствия ковид-пропуска, работодатель имеет право приостановить контракт без выплат и компенсаций.

С 1 сентября ковид-сертификат в Италии стал обязательным на внутренних авиарейсах, в поездах дальнего следования, межрегиональных автобусах и паромах, для посещения занятий в университетах и ​​для всех работников учебных заведений.