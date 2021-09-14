Всемирный банк прогнозирует более 200 млн «климатических» мигрантов через 30 лет

По прогнозам Всемирного банка, изменение климата может вынудить 216 миллионов человек в шести регионах мира мигрировать в пределах своих стран в ближайшие 30 лет.

При этом «горячие точки» возникнут в ближайшие девять лет, если не будут приняты срочные меры, сообщает Голос Америки.

В докладе «Надвигающаяся волна. Часть 2» (Groundswell Part 2) исследуется, как изменение климата становится мощным фактором миграции внутри страны, влияя на возможности людей зарабатывать средства к существованию из-за засух, подъема уровня моря, неурожаев и других климатических условий.

Первая часть доклада была опубликована в 2018 году и содержала детальные прогнозы и анализ ситуации в трех регионах мира: Африки к югу от Сахары, Южной Азии и Латинской Америки.

Во второй части содержатся аналогичные исследования по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону, Северной Африке, Восточной Европе и Центральной Азии.

Исследования показывают, что к 2050 году в странах Африки южнее Сахары может появиться до 86 миллионов внутренних «климатических» мигрантов, в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе – 49 миллионов, в Южной Азии – 40 миллионов, Северной Африке – 19 миллионов, Латинской Америке – 17 миллионов, в Восточной Европе и Центральной Азии – 5 миллионов.