Президент Молдовы не будет подключаться к переговорам по закупке российского газа

Президент Молдовы Майя Санду и правительство республики не будут подключаться к переговорам по новому контракту на поставки российского газа, как это делал экс-президент Игорь Додон.

«Согласно закону, переговоры ведет компания «Молдовагаз». Ждем результатов. <…> Я не думаю, что участие правительства или президента позволило бы снизить цену на газ, стоимость зависит от цен на мировом рынке», - ответила Санду в понедельник на вопрос журналиста в ходе интервью телеканалу «ТВ-8».

Представители Молдовагаз обсуждают с Газпромом новый договор на поставку российского газа, так как действующее соглашение истекает в конце сентября. Ранее к этим переговорам подключались первые лица Молдовы. Так, по итогам визита в Москву экс-премьера Иона Кику и Додона в 2019 году удалось добиться существенной скидки на голубое топливо. По итогам 2020 года среднегодовая закупочная цена российского газа для Молдовы составила $148,87 за тыс. куб. м, включая транспортные расходы до границы, сообщает ТАСС.

Газпром и Молдовагаз подписали среднесрочный контракт в декабре 2006 года. Согласно предусмотренной в договоре формуле, закупочная цена на газ для Молдовы меняется с учетом динамики цен на нефтепродукты. С 2012 года контракт регулярно пролонгируется.

Молдовагаз - совместное молдавско-российское акционерное общество, 50% акций в нем принадлежит Газпрому, 35% - правительству Молдовы, 13% - администрации непризнанного Приднестровья.