В Японии обнаружили первые случаи нового штамма коронавируса - Eta

Министерство здравоохранения Японии заявило, что в стране было подтверждено 18 случаев заражения вариантом коронавируса Eta. Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что это первое подтверждение подобных случаев инфицирования в Японии.

Министерство заявило, что эти 18 случаев были выявлены путем генетического анализа образцов, взятых у людей, результаты тестирования которых на коронавирус во время карантинного контроля по прибытии в Японию оказались положительными. Эти люди въезжали в Японию в период с декабря прошлого года вплоть до 3 сентября.

Вариант коронавируса Eta впервые был зафиксирован в Великобритании в декабре прошлого года. В марте Всемирная организация здравоохранения добавила его в свой список вариантов, вызывающих интерес.

На веб-сайте, на котором регистрируются генетические характеристики штаммов коронавируса, говорится, что о варианте Eta сообщили в более чем 70 странах, главным образом, в США и Европе.

Ранее Япония подтвердила первые случаи заражения новым вариантом коронавируса Mu, который Всемирная организация здравоохранения классифицировала как вызывающий интерес.

В Японии с начала пандемии зафиксировали более 1,6 млн случаев COVID-19, среди них 16,5 тыс. смертельных, выздоровели 1,4 млн человек.