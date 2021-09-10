Последнее обновление: 10.09.2021 12:25

Газпром заявил о завершении строительства "Северного потока-2"

Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено, сообщает Газпром.

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 МСК строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено", - говорится в сообщении компании.

6 сентября была сварена последняя труба второй нитки магистрали. После этого предстояло провести стыковку секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста.

Укладка первой нитки завершилась в начале июня.

Морской газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км. Газпром достраивает "Северный поток-2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

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