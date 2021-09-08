Глава Минфина РФ не исключает финансовой поддержки Беларуси

Министр финансов России Антон Силуанов не исключает предоставления Беларуси поддержки. Об этом он заявил на брифинге в рамках Московского финансового форума.

"Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении. Поэтому мы взаимодействуем с нашими коллегами, различные вопросы обсуждаются поддержки. Но сейчас самая главная задача наша направлена на то, чтобы стимулировать процесс интеграции, подписание так называемых наших стратегических планов по интеграции экономик. Сегодня это самое главное на повестке дня", - сказал министр, которого цитирует РИА Новости.

При этом он не исключил, что какие-то виды поддержки Россия сможет при необходимости оказать белорусским партнерам.