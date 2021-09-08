Латвия не будет помогать Беларуси по делу о геноциде в годы ВОВ

Латвия отказала в оказании правовой помощи Беларуси по уголовному делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Генпрокуратура Беларуси.

"Генеральная прокуратура Латвии с безосновательной ссылкой на ст. 17 Договора между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 г. отказала в удовлетворении запроса Генпрокуратуры Беларуси о правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы", - говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре считают, что "исполнение запроса неминуемо нанесло бы ущерб суверенитету Латвийской Республики, поставило бы под угрозу права ее граждан, создало бы риски государственной безопасности Латвии".

Ранее Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о геноциде населения БССР в годы Великой Отечественной войны и направила запросы в ряд стран - Литву, Латвию, США, Великобританию, Канаду, Австралию - с просьбой оказания юридической помощи.

Особое внимание было уделено деятельности латвийских батальонов по уничтожению мирного населения в Беларуси. Генеральная прокуратура Латвии отказалась удовлетворить просьбу белорусской стороны, сославшись на соглашение между Беларусью и Латвией о правовой помощи.

Ранее в такой помощи отказала Литва.