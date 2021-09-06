Последнее обновление: 06.09.2021 15:31

Взлет России в мировом рейтинге ВУЗов оказался "мусорной накруткой"

Некоторые российские ВУЗы могли занять высокие позиции в рейтинге британского журнала Times Higher Education (THE) благодаря «накруткам» и «мусорным» журналам, убежден вице-президент РАН Алексей Хохлов.

Опубликованный в начале в сентябре рейтинг THE-2022 принес России рекордные позиции за все время исследований: 60 учебных заведений вошли в итоговый список лучших университетов мира, насчитывающих почти 1,6 тысячи позиций и включающий 99 стран.

ВУЗы оценивали по 13 параметрам, в том числе - цитируемости научных публикаций в рецензируемых журналах. Именно этот компонент рейтинга может быть «накручен», считает Хохлов.

Он обратил внимание на Донской государственный технический университет (ДГТУ), который в рамках исследования умудрился получить рейтинг цитируемости выше, чем Кембридж - 96,9 балла против 96,2 балла, сообщает finanz.ru.

При этом предварительный экспресс-анализ показал, что не менее 27% всех зачетных публикаций ДГТУ были сделаны в «мусорных» изданиях, которые уже покинули базу Scopus, по массиву которой высчитывается рейтинг, пишет Хохлов. Это, в частности, International Journal of Economics and Financial Issues, European Research Studies Journal или Espacios. При этом «если разбираться подробнее, то скорее всего цифра окажется выше 27%», предполагает он.

Проблема цитирования в мусорных журналах обсуждалась на президиуме РАН, и с оператором базы Scopus уже ведется работа по очистке от «хищных журналов». Но такие издания перестают индексироваться с даты исключения из базы, а «старый мусор» остается, что «приводит к искажению рейтингов», указывает Хохлов.

Он подчеркивает, что сам ДГТУ - это это «крепкий» технический вуз с хорошими традициями, большая часть преподавателей которого являются специалистами своего дела. Однако не исключено, что «внутри этого вуза имеется часть сотрудников, которые используют в своей деятельности недобросовестные практики», пишет Хохлов.



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