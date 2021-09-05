Литва предлагает ужесточить ограничения для мигрантов в ЕС

Министерство внутренних дел Литвы предлагает предусмотреть в правовых актах, регламентирующих охрану внешних границ Евросоюза и предоставление убежища, больше возможностей по ограничению попадания в страну через внешнюю границу сообщества.

"Требуется решительный ответ, быстрые и конкретные решения, которые помогут бороться с политически мотивированным использованием нелегальной миграции и гибридных угроз. Самое важное, что правовые изменения в ЕС должны быть ориентированы на усиление охраны внешних границ, повышение совместных стандартов мониторинга внешних границ и превенции незаконного прибытия, а не на решение проблемы последствий бесконтрольного потока мигрантов", – заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает Delfi.

Как сообщило в пятницу министерство, в Шенгенском Пограничном кодексе предусматривается, что при возникновении угрозы общественному порядку или внутренней безопасности страны могут восстанавливать контроль на внутренних границах, однако не предусматриваются дополнительные меры для контроля внешних границ в этот период.

Предлагается предусмотреть в правовых актах ЕС в качестве одной из возможностей охраны внешних границ блока оборудование физического барьера. В законодательстве ЕС предусмотрено финансирование охранных мер, поэтому, по мнению МВД, соответствующее финансировании ЕС должно быть обеспечено и при строительстве физического барьера на внешней границе ЕС.

По сообщению МВД, еще в этом году Еврокомиссия намерена предоставить законодательное предложение об изменении Шенгенского Пограничного кодекса с тем, чтобы он включал такие ситуации, как угроза общественному здоровью, например, созданная пандемией COVID-19. По мнению Литвы, при подготовке изменений можно учитывать не только пандемию, но и незаконную миграцию, возникшую по политическим причинам.

Также предлагается ввести возможности ограничения пересечения внешней границы ЕС при возникновении угрозы гибридной атаки или сходных угроз государству-члену. Просящие убежища в таких ситуациях могли бы прибывать только через пункты перехода границы. В связи с большим наплывом незаконных мигрантов Литва предлагает ЕС применять исключения в правом регулировании.

В случае экстремальной ситуации просители убежища могли бы подавать прошения только в установленных пунктах перехода границы и в дипломатических представительствах в третьих странах, а все нелегальные мигранты, пересекшие границу ЕС, будут считаться не впущенными, и не будут приниматься решения по их прошениям об убежище. Для предотвращения вторичного пересечения – перемещения в другие страны ЕС, свобода таких просящих убежища также будет ограничиваться до разрешения вопроса об их статусе.

МВД также считает необходимым повысить усилия по общению с мигрантами в странах их происхождения. В данном случае ЕС должен использовать все доступные рычаги для обеспечения успешной реадмиссии, то есть того, чтобы страны происхождения принимали своих граждан.

По словам министра, опыт Литвы, Польши и Латвии показал, что эти меры являются эффективными в преодолении миграционного кризиса.

"Сейчас важно, чтобы возможности защитить национальную безопасность в случае подобных экстремальных ситуаций были утверждены в законодательстве ЕС – чтобы недемократические режимы не могли оказывать политическое давление на ЕС",– отметила министр.

В середине августа А. Билотайте инициировала встречу глав МВД стран ЕС, на которой обсуждалась необходимость совершенствования правовых актов сообщества, связанных с охраной границ и убежищем. Этот вопрос будет подниматься и на саммите ЕС, который состоится в октябре. Именно Совет руководителей ЕС определяет стратегические вехи законодательства и действий в сферах свободы, безопасности, руководствуясь ими, ЕК выдвигает правовые предложения. Эти предложения также будет представлены главам МВД стран ЕС, а в субботу - и вице-председателю ЕК Маргарити Шину, который посетит Литву. В этом году в Литву через границу с Беларусью уже попало более 4,1 тыс. мигрантов. Литовские должностные лица называют возросший поток миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать пытающихся нелегально пересечь границу лиц, что заметно уменьшило потоки мигрантов.