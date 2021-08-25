Власти провели обыск у лидера «Перспективы» Анатолия Шумченко

Белорусские силовики провели обыск у председателя республиканского общественного объединения «Перспектива» Анатолия Шумченко.

«У меня был обыск (вечером 24.08) в рамках проверки причастности к уголовному делу, ведет Следственный комитет», – сообщил Шумченко в Facebook.

Шумченко проверяли на причастность к уголовному делу, которое ведет Следственный комитет РБ.

«Перспектива» — это объединение индивидуальных предпринимателей, основанное в 2002 году после массовых акций протеста предпринимателей.

Сегодня, 25 августа, Верховный суд Беларуси рассмотрит исковое заявление Минюста РБ о ликвидации объединения.