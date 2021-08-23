Последнее обновление: 23.08.2021 11:49

PayPal запустит криптовалютный сервис в Великобритании

Платежная компания PayPal уже на этой неделе запустит сервис для покупки, хранения и продажи криптовалют в Великобритании.

Это первое расширение криптовалютного сервиса PayPal, который пока доступен только для жителей США. Для запуска криптовалютного сервиса компания сотрудничает с британскими регуляторами, сообщает РБК со ссылкой на CNBC.

«В США все получилось очень хорошо. Мы ожидаем, что и в Великобритании все будет хорошо», — отметил генеральный менеджер PayPal по блокчейну, крипто- и цифровым валютам Хосе Фернандес да Понте.

После запуска криптосервиса PayPal в Великобритании ее жители смогут покупать Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin на сумму от 1 фунта стерлингов. Пользователи из Великобритании также получат доступ к образовательному контенту и смогут отслеживать курсы цифровых активов в реальном времени.

В июле PayPal увеличила недельный лимит на покупку криптовалюты для некоторых клиентов из США до $100 тыс. Ранее пользователи могли приобрести цифровые активы на сумму, не превышающую $20 тыс. В мае платежная компания разрешила пользователям выводить криптовалюту на сторонние кошельки.

У клиентов PayPal из США появилась возможность расплачиваться криптовалютой еще в марте текущего года. Цифровые монеты конвертируются в фиат в момент оплаты. Пользователи из США получили доступ к криптовалюте через сервисы PayPal в ноябре 2020 года.

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