Великобритания может ввести собственную криптовалюту

В Великобритании рассматривают возможность создания цифровой валюты, которая будет поддерживаться центральным банком страны. Об этом сообщил министр финансов Великобритании Риши Сунак.

"Мы запускаем новую рабочую группу казначейства и Банка Англии для координации исследовательской работы по созданию цифровой валюты центрального банка (CBDC)", - рассказал министр.

Отмечается, что поддерживаемая Банком Англии криптовалюта потенциально даст возможность предприятиям и потребителям иметь счета непосредственно в банке. Это позволит избегать посредников при осуществлении платежей, изменит роль кредиторов в финансовой системе.

В то же время подчеркивается, что цифровая версия фунта стерлингов не заменит ни наличных, ни банковских счетов.