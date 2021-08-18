Северная Македония выслала российского дипломата

Северная Македония выслала еще одного российского дипломата, сообщил во вторник, 17 августа, глава МИД страны Буяр Османи.

"МИД сейчас получит подтвержденные и задокументированные сведения о поведении аккредитованного иностранного дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции, и предпримет меры для защиты своей национальной безопасности, а также безопасности союзников в альянсе, которому принадлежим", - заявил он на брифинге.

"Поскольку такая информация носит конфиденциальный характер, я не могу вдаваться в подробности", - приводит его слова издание Civil Media, передает DW.

При этом, по данным портала, речь идет о заместителе военного атташе российского посольства в Северной Македонии, деятельность которого македонские власти сочли несоответствующими дипломатическим правилам, принятым в стране.

В российском МИД назвали высылку своего дипломата недружественным шагом, который не останется без ответа. "Естественно, как это принято в дипломатических сношениях, с нашей стороны последуют соответствующие шаги", - сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В мае из Скопье уже был выслан один из российских дипломатов, в ответ Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.

Виток напряженности между Россией и рядом стран ЕС произошел после того, как в середине апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Москву подозревают в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Он призвал страны ЕС в знак солидарности выслать хотя бы по одному российскому дипломату.