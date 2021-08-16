Число погибших при землетрясении на Гаити возросло до 1297

Число жертв землетрясения на Гаити достигло 1297, сообщает управление гражданской обороны страны.

По данным властей, более 5,7 тыс. человек пострадали. В результате землетрясения полностью разрушено почти 13,7 тыс. сооружений, еще 13 785 домов оказались повреждены.

ООН направит по меньшей мере $8 млн на помощь пострадавшим в результате землетрясения на Гаити, сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает РБК.

«Эта сумма направляется пострадавшим от стихийного бедствия людям на медицинскую помощь, чистую воду, временные убежища и санитарно-профилактические мероприятия», — уточнил он.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Гаити днем 14 августа. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс. Премьер Гаити Ариэль Анри объявил режим чрезвычайного положения в стране сроком на один месяц.

В 2010 году на Гаити произошло одно из самых сильных землетрясений за всю историю страны. Его эпицентр находился в 22 км к юго-западу от Порт-о-Пренс на глубине 13 км. После основного толчка магнитудой 7,0 было зарегистрировано множество повторных толчков, из них 15 — с магнитудой более 5,0. Тогда стихийное бедствие унесло жизни более 220 тыс. человек, пострадали более 300 тыс.