Власти Узбекистана ведут переговоры о беженцах с правительством Афганистана и "Талибаном"

Власти Узбекистана ведут переговоры о беженцах из Афганистана с правительством этой страны и движением "Талибан".

Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь МИД республики Юсуп Кабулжанов, передает ТАСС.

"В настоящее время власти республики ведут переговоры о возвращении беженцев из Афганистана с официальным правительством Афганистана и представителями движения "Талибан", - сказал Кабулжанов. По его словам, непосредственно переговоры ведут дипломаты посольства республики в Кабуле и генконсульства в Мазари-Шарифе, которые работают в обычном режиме.

Ранее пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана сообщила, что накануне 84 афганских военнослужащих несанкционированно пересекли госграницу и были задержаны узбекскими пограничниками.