США призвали президента Польши не подписывать спорный закон о реституциях

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен призвал президента Польши Анджея Дуду не подписывать утвержденный польским сенатом закон о реституциях.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что парламент Польши принял закон, серьезно ограничивающий процесс реституции имущества жертв Холокоста и членов их семей, других владельцев еврейской и нееврейской собственности, незаконно конфискованной в коммунистическую эпоху Польши", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства в среду, 11 августа.

Как указывается в документе, Польше необходим всеобъемлющий закон для урегулирования претензий в отношении конфискованного имущества, который бы позволил обеспечить определенную меру справедливости для пострадавших от незаконных конфискаций.

"Такой закон принес бы пользу многим польским гражданам, а также людям, которые были вынуждены покинуть Польшу во время и после Второй мировой войны и которые впоследствии стали натурализованными гражданами других стран. До тех пор, пока такой закон не будет принят, путь к компенсациям не должен быть закрыт для новых исков или тех, которые ожидают решения в административных судах", - отметил Госсекретарь США.

Он напомнил, что Польша "является важным союзником НАТО, который понимает, что трансатлантический альянс основан на взаимных обязательствах в отношении общих демократических ценностей и процветания". Принятый польским парламентом закон противоречит тем принципам и ценностям, за которые выступают современные демократические страны. "Мы настоятельно призываем правительство Польши продемонстрировать свою приверженность этим общим принципам не только на словах, но и на деле", - подчеркнул Блинкен, передает DW.

В июле 2021 года польский сейм (нижняя палата парламента страны) принял поправки к Административно-процессуальному кодексу, за которые проголосовали 309 парламентариев (при 120 воздержавшихся). Основная их суть - потомки жертв Холокоста могут обжаловать изъятие их собственности в течение 30 лет после принятия административного решения. Как указали эксперты, фактически принятие этого закона лишает потомков даже теоретического права на возврат имущества, конфискованного у евреев во время войны нацистами и после войны польскими властями.

Принятие закона вызвало международный скандал. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал документ "аморальным". "Поляки пытаются отрицать сделанное во время Холокоста", - заявил глава израильского внешнеполитического ведомства.

Польша осталась последней страной в ЕС, в которой не существует национального законодательства о реституции или выплате компенсации евреям за собственность, конфискованную нацистами во время Холокоста или национализированную в послевоенное время коммунистическими властями. При том, что в 2009 году Варшава вместе с 45 другими европейскими странами подписала "Терезинскую декларацию", согласно которой все государства-подписанты брали на себя обязательства вернуть "либо в порядке реституции, либо в виде компенсации" отнятые у жертв Холокоста "бывшие еврейские общинные активы, религиозные объекты и частную собственность".

К 1939 году еврейская диаспора составляла 10 процентов населения Польши (более 3.3 млн человек), и владела примерно пятой частью собственности этой страны. Холокост не пережили девять из десяти польских евреев. При этом, по оценкам известного исследователя Холокоста американского социолога польского происхождения Яна Томаша Гросса, не менее 200 тыс евреев были убиты руками польских пособников нацистов.