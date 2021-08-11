Судан выдаст экс-президента аль-Башира Международному уголовному суду

Правительство Судана выдаст Международному уголовному суду (МУС) бывшего президента страны Омара аль-Башира и других подозреваемых в причастности к массовому убийству людей в ходе вооруженного конфликта в провинции Дарфур.

Кабинет министров принял решение об экстрадиции находящихся в розыске фигурантов в Гаагу, сообщила министр иностранных дел Судана Мариям аль-Махди в среду, 11 августа.

МУС обвиняет аль-Башира в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе вооруженного конфликта в Дарфуре, передает DW.

По оценкам ООН, в Дарфуре в период с 2003 по 2006 год погибли около 300 тысяч человек, еще около двух с половиной миллионов были вынуждены покинуть родные места, спасаясь от насилия. По данным следствия, аль-Башир отправлял в Дарфур для подавления восстания отряды арабской конницы, которые совершали массовые убийства, сжигали жилища и занимались мародерством.

Совет Безопасности ООН в 2005 году поручил МУС расследовать преступления в Дарфуре. В 2008 году суд в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира по обвинению в военных преступлениях, однако до сих пор так и не смог привлечь его к ответственности. Омар аль-Башир в настоящее время находится под стражей в Судане, где он обвиняется в коррупции и убийстве демонстрантов.