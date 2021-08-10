Последнее обновление: 10.08.2021 18:15

Беларусь пугает США и Великобританию ответными мерами

Белорусская сторона проведет тщательную оценку принятых 9 августа США, Великобританией и Канадой санкций против режима Лукашенко и примет адекватные ответные меры.

Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении МИД РБ.

«Введенные США, Великобританией и Канадой односторонние меры в отношении нашей страны идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права, их обязательствами в рамках ОБСЕ», - говорится в заявлении.

«Единственное, чего добивается Запад, пренебрежительно игнорирующий итоги волеизъявления белорусского народа, – это смена власти в Беларуси. В ход идет весь арсенал методов «холодной войны» в виде наращивания внешнего политического и информационного давления, введения авиаэмбарго, использования спорта в политических целях, вплоть до финансово-экономического удушения государства», - подчеркивается в заявлении.

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