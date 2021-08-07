Последнее обновление: 07.08.2021 10:02

В Молдове сформировано прозападное правительство

В Молдове около месяца спустя после парламентских выборов сформировано новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей.

Большинством депутатов парламента, в составе которого насчитывается в общей сложности 101 человек, в пятницу, 6 августа, в Кишиневе утверждены в должности 13 министров.

В кабмине четыре вице-премьера. Один из них – глава министерства иностранных дел Нику Попеску. Пост министра обороны занял Анатолий Носатый. Министром внутренних дел стала Алла Ревенко, передает DW.

За вотум доверия и программу деятельности правительства "Молдова хороших перемен" проголосовал 61 депутат от пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS), одержавшей победу на парламентских выборах. Таким образом президент республики Майя Санду в проведении своего прозападного курса может рассчитывать на поддержку правительства.

Оппозиционные фракции блока коммунистов и социалистов и партии "Шор" за утверждение правительства не голосовали.



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