В среднем по России конкурс в вуз составляет 1,4 абитуриента на место. В Москве и Санкт-Петербурге конкуренция в разы выше, она доходит до 6-11 человек на место. Поэтому не все смогут учиться за счет средств бюджета.
Как получить кредит на образование в РФ с господдержкой и стоит ли это делать, расскажут эксперты финансового портала Выберу.ру.
Платное и бесплатное обучение
Тем, кто не прошел конкурс по среднему баллу, придется подать заявку на менее востребованную специальность или попытать счастье в другом вузе. Последний вариант – отложить обучение в университете на будущий год или отказаться от идеи.
Желающим получить высшее образование, которые не сумели поступить на бюджет, каждый вуз предлагает несколько платных мест. Стоимость зависит от специальности и учреждения – от 100 тысяч рублей в год в небольших городах и 200 тысяч в столице. Средняя стоимость в таких престижных вузах, как МГУ им. Ломоносова или Плеханова – 350-400 тысяч рублей в год.
Продолжительность обучения на бакалавриате, специалитете, в магистратуре или аспирантуре отличается, но минимальный срок для получения хотя бы первой ступени высшего образования от 4-5 лет. Поэтому получение диплома обойдется не дешевле, чем 0,5 млн рублей.
По информации Министерства образования, на 2021-2022 учебный год выделено чуть больше 576 000 бюджетных мест, в то время как претендентов – около 830 000. Значит, около ¼ миллиона абитуриентов окажутся вынужденными искать деньги на оплату обучения в вузе.
Где взять деньги, какие требования к заемщику
Брать потребительский кредит на обучение для семей с небольшими доходами будет накладно. В РФ действует льготное кредитование на образование с государственной поддержкой с 2010 года. Начиная с 2020 года, абитуриентам по этой программе доступны ставки от 3% годовых. Фактически банк получит 13,65% по каждому образовательному кредиту, только 10,65% государство компенсирует кредитору за счет субсидий. Однако такие кредиты выдают не во всех банках.
Основные требования к потенциальному заемщику на получение льготного кредита на обучение:
- российское гражданство;
- обучение в российском вузе;
- возраст от 14 лет.
При этом у претендента может не быть официального источника дохода. Также банки не обязывают привлекать созаемщиков и поручителей. Но если абитуриенту меньше 14, понадобится официальное согласие родителей или других законных представителей.
Особенность льготной программы кредитования на образование в РФ – во время обучения заемщик не платит основную сумму займа, а только проценты. При этом в первые два года студент может получить отсрочку даже по выплате процентов. Погашать долг перед банком можно после окончания учебы. Самый поздний период начала выплат – 3-9 месяцев после получения диплома. Максимальный срок образовательного кредита – 15 лет. Это 5 лет учебы и 10 лет погашения.
Кто даст кредит на образование
Минобрнауки реализовывает льготное кредитование на обучение через Сбербанк. Другие кредитно-финансовые учреждения разрабатывают собственные программы кредитования, но у них другие условия:
- более высокие процентные ставки – от 5-10%;
- меньший срок погашения;
- подтверждение официального источника дохода у заемщика;
- а также привлечение созаемщика, поручителя или предоставление обеспечения.
Чаще всего слишком долгой отсрочки по выплате займа или процентов у этих банков не будет. Поэтому студенту очного отделения окажется сложнее быть успешным учеником и своевременно погашать кредит.
В чем минус кредита на образование
В РФ мало молодых людей, которые самостоятельно оплачивают обучение. Чаще всего с этим вопросом помогают родители или другие лица, на попечении которых находится студент.
Но в некоторых ситуациях такое положение вещей более разумно. К примеру, если специальность не понравится или успеваемость будет плохой – учащегося отчислят, а долг останется. Платить проценты банку и возвращать основную сумму долга все равно придется. Кроме того, банк повысит процентную ставку до рыночного уровня, если у заемщика не будет студенческого билета и подтверждения обучения в вузе. Поэтому брать кредит на образование с господдержкой можно только в том случае, если абитуриент действительно уверен в выборе.
На что обратить внимание перед подачей заявки
До начала участия в программе льготного кредитования на образование ответьте на три вопроса:
1. Уверены ли вы в выборе специальности и в том, что доучитесь до конца?
2. Готовы ли вы к сбору всех подтверждающих документов по запросу банка?
3. Сможете ли вы своевременно платить проценты в период обучения, когда придет срок?
Подать заявку в Сбербанк на образовательный кредит можно дистанционно. Срок рассмотрения и вынесения решения – до 1 недели. Если по заявке пришел отказ, рассмотрите предложения других банков, которые также кредитуют абитуриентов российских вузов. Возможно, их условия окажутся приемлемыми для вас, тогда учебу не придется откладывать.