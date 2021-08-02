В среднем по России конкурс в вуз составляет 1,4 абитуриента на место. В Москве и Санкт-Петербурге конкуренция в разы выше, она доходит до 6-11 человек на место. Поэтому не все смогут учиться за счет средств бюджета. Как получить кредит на образование в РФ с господдержкой и стоит ли это делать, расскажут эксперты финансового портала Выберу.ру.

Платное и бесплатное обучение Тем, кто не прошел конкурс по среднему баллу, придется подать заявку на менее востребованную специальность или попытать счастье в другом вузе. Последний вариант – отложить обучение в университете на будущий год или отказаться от идеи. Желающим получить высшее образование, которые не сумели поступить на бюджет, каждый вуз предлагает несколько платных мест. Стоимость зависит от специальности и учреждения – от 100 тысяч рублей в год в небольших городах и 200 тысяч в столице. Средняя стоимость в таких престижных вузах, как МГУ им. Ломоносова или Плеханова – 350-400 тысяч рублей в год. Продолжительность обучения на бакалавриате, специалитете, в магистратуре или аспирантуре отличается, но минимальный срок для получения хотя бы первой ступени высшего образования от 4-5 лет. Поэтому получение диплома обойдется не дешевле, чем 0,5 млн рублей. По информации Министерства образования, на 2021-2022 учебный год выделено чуть больше 576 000 бюджетных мест, в то время как претендентов – около 830 000. Значит, около ¼ миллиона абитуриентов окажутся вынужденными искать деньги на оплату обучения в вузе. Где взять деньги, какие требования к заемщику Брать потребительский кредит на обучение для семей с небольшими доходами будет накладно. В РФ действует льготное кредитование на образование с государственной поддержкой с 2010 года. Начиная с 2020 года, абитуриентам по этой программе доступны ставки от 3% годовых. Фактически банк получит 13,65% по каждому образовательному кредиту, только 10,65% государство компенсирует кредитору за счет субсидий. Однако такие кредиты выдают не во всех банках.