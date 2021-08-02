Тимановская намерена получить политическое убежище в Польше

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская находится в посольстве Польши в Японии, сообщил вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Аркадиуш Мулярчик.

"Белорусская легкоатлетка Тимановская, которую силой пытались вывезти на родину за критику тренерского штаба, прибыла в посольство Польши в Токио и намерена получить в Польше политическое убежище", - написал Мулярчик в twitter.

Ранее, Словения, Польша и Чехия выразили готовность предоставить политическое убежище белорусской спортсменке.