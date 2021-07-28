Президент США Джо Байден встретился с Тихановской

Светлана Тихановская призвала президента США Байдена помочь сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии.

Об этом она сказала на состоявшейся сегодня встрече с главой Белого дома.

«Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии», - заявила Тихановская, комментируя итоги встречи.

Во время встречи с президентом США Тихановская отметила, что «беларусская революция не связана с геополитикой», а является «демократическим выбором беларусов, и моральный долг США – поддержать нас».

Тихановская подчеркнула, что «суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу», а «любые сделки, подписанные нелегитимным режимом, незаконны».

«Решением кризиса могут стать только новые свободные выборы под международным контролем. А все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без каких-либо условий. Кризис в Беларуси должен быть включен в международную повестку дня, в ООН и ОБСЕ, а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах», - за-явила политик.

«Стоя у Белого дома перед журналистами, я пыталась понять свои чувства после встречи с президентом Байденом. Но я здесь не одна. За моей спиной – 36 тысяч беларусов, прошедших через аресты и пытки. 10 из них – погибли. Но все они говорили моим голосом на этой встрече. Как беларуска, я горжусь своим народом, который восстал против режима и уже год противостоит ему. Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов беларусов был услышан», - заключила Тихановская.