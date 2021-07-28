В Польше создадут службу противодействия киберугрозам

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что будет создана новая служба, которая будет заниматься исключительно противодействием киберугрозам.

"Пришло время создать службу, которая будет отвечать на распространение кибератак; будет создан фонд кибербезопасности", - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По словам главы польского правительства, компьютерное мошенничество, фейковые электронные письма, SMS или кража личных данных - это явления, о которых мы слышим все чаще, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Не проходит ни дня, чтобы мы не услышали о нападениях, направленных из разных уголков мира, к сожалению, они часто вдохновлены Россией или Востоком. Киберпреступность - это чума XXI века, которая угрожает государственным учреждениям, гражданам и компаниям", - отметил Моравецкий.

"Буквально десяток дней назад группа связанных с Россией хакеров атаковала систему крупных компаний. Мы имеем дело с очень хорошо организованной международной сетью киберпреступных групп", - сказал он.

"Мы хотим, чтобы полиция имела соответствующие инструменты, лучшие решения и компетенцию для борьбы с киберпреступностью, чтобы мы могли лучше реагировать на эти угрозы. Вот почему также будет создан Фонд кибербезопасности", - пояснил премьер-министр.

"Существует гонка вооружений между полицией и киберпреступниками. Кто быстрее найдет новые методы, кто освоит их, получит преимущество", - сказал Матеуш Моравецкий.

"То, что в голове наших ИТ-специалистов, наших специалистов в этой области, мы хотим накопить в одном месте, чтобы лучше реагировать на эти угрозы", - добавил он.

В середине июня вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский заявил, ссылаясь на информацию от контрразведки и Агентства внутренней безопасности, целый ряд польских министров и депутатов подверглись кибератаке.

По данным польских спецслужб, список целей атаки хакерской группы UNC1151, которую связывают с российскими спецслужбами, включал не менее 4350 электронных адресов, принадлежащих гражданам Польши.