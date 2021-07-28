Последнее обновление: 28.07.2021 20:59

Украина ужесточает правила въезда в страну из-за штамма "Дельта"

Украина ужесточает правила въезда в страну из-за распространения штамма коронавируса “Дельта”.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время сегодняшнего заседания правительства, передает корреспондент УНН.

«Новый штамм коронавируса «Дельта» активно распространяется по Европе. Крупная вспышка вызванная этим штаммом циркулирует на территории РФ. Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через 7 дней после официальной публикации, чтобы снизить возможность распространения вируса на территории Украины, если кто-то заболевает за пределами нашей страны. Также благодаря этим изменениям мы сможем делать более качественные эпидемиологические расследования в случае обнаружения носителя”, — рассказал Ляшко.

По его словам, самоизоляция или обсервация невакцинированных от COVID-19 людей будет способствовать контролю и уменьшит шанс новой масштабной вспышки на территории Украины.

“Стоит заметить, что для граждан Украины, которые выехали за пределы страны до момента вступления в силу этого постановления, которое мы предлагаем рассмотреть на правительстве возвращение домой будет осуществляться без помех. С вступлением в силу постановления граждане Украины продолжат беспрепятственно пересекать границу при наличии хотя бы одной прививки от COVID-19. Иностранцы всегда должны иметь отрицательный результат теста, страховой полис, а также в случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки гражданина Украины при пересечении границы будет предложено установить приложение “Дома”, — сказал Ляшко.

Ляшко отметил, что особому контролю будут подлежать вакцинированные иностранцы и граждане из России и Индии.

«Если они провели 7 дней в этих странах, они подлежат обязательной самоизоляции без возможности ее прекращения», — сказал Ляшко.



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