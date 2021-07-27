Последнее обновление: 27.07.2021 12:28

Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке

Соединенные Штаты завершат свою военную миссию в Ираке к концу текущего года, заявил президент США Джозеф Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Белом доме.

По словам Байдена, это будет "новая фаза" в отношениях двух стран.

"Наша роль в Ираке будет заключаться в том, чтобы быть на месте, продолжать обучать, помогать и содействовать борьбе с "Исламским государством", - сказал глава Белого дома, передает DW.

Таким образом, новый план Вашингтона не предусматривает полномасштабного вывода войск. Вместо этого солдаты США продолжат заниматься обучением, материально-техническим обеспечением и консультированием иракских военнослужащих.

Иракский премьер-министр аль-Казыми находится под сильным давлением в своей стране. Всего неделю назад около 30 человек погибли, а не менее 60 получили ранения в результате атаки смертницы на рынке в пригороде Багдада. Одновременно в Ираке растет влияние группировок проиранских ополченцев, требующих вывода около 2500 американских солдат. В этом году проиранские группировки осуществили около 50 ракетных и беспилотных атак по базам США в Ираке.

Американские военные играли активную роль в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Но уже при предшественнике Байдена Дональде Трампе большая часть контингента была выведена из Ирака. Оставшиеся военнослужащие официально задействованы в качестве консультантов и инструкторов иракской армии.



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