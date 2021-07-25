В Бразилии десятки тысяч вышли на акции за отставку Болсонару

В Бразилии десятки тысяч человек вышли на улицы с требованием отставки президента Жаира Болсонару и лозунгами против его политики по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.

Как передало в воскресенье, 25 июля, агентство AFP, акции были анонсированы в 400 городах по всей стране. Протесты, организованные сторонниками левого политического курса, профсоюзами и общественными объединениями, проходят уже четвертые выходные подряд.

Во втором по величине городе страны - Рио-де-Жанейро - тысячи демонстрантов присоединились к митингу в красных одеждах и защитных масках. Они держали плакаты и транспаранты с надписями: "Долой коррумпированного преступника", "Импичмент - сейчас", "Мы хотим прививок, он хочет взяток". Акции прошли, в частности, также в Ресифи и Салвадоре, передает DW.

Протестующие жаловались на позднее начало кампании вакцинации, высокий уровень безработицы и отсутствие поддержки малообеспеченных групп населения, экономически пострадавших от пандемии.

Болсонару упрекают в том, что он, сомневаясь в опасности коронавируса и пользе вакцинации, способствовал распространению коронавируса и увеличению числа жертв с этим диагнозом.

Правительство с начала пандемии выступало против локдауна и других ограничений, ссылаясь на высокую стоимость таких мероприятий для экономики. На данном этапе комитет Национального конгресса - парламента страны - расследует законность действий Болсонару во время эпидемии.

Между тем, согласно недавним опросам общественного мнения, рейтинг одобрения Жаира Болсонару среди населения упал до минимального, составив всего 24 процента. Как отмечает ряд аналитиков, на выборах в следующем году ему может грозить поражение от экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Сторонники левой Партии трудящихся, чьим лидером он является, активно поддерживают протесты в стране.